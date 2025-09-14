Datafolha: 54% rejeitam anistia a Bolsonaro e outros 39% são favoráveis

Pesquisa Datafolha divulgada no sábado (13/9) mostra que 54% dos brasileiros são contrários que uma anistia seja aprovada no Congresso Nacional para livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) da condenação por tentativa de golpe de estado e outros quatro crimes. Outros 39% são favoráveis a uma aprovação do perdão. Os que não souberam opinar somam 4%, e 2% são indiferentes.

O levantamento foi realizado entre 8 e 9 de setembro com 2025 eleitores em 113 cidades do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi divulgada no momento em que deputados e senadores da oposição pressionam para que o tema da anistia avance dentro do Legislativo.

Os dados apontam que 61% dos entrevistados é contra qualquer tipo de anistia aos condenados pelos ataques antidemocráticos do 8 de Janeiro. Os que são favoráveis somam 33%. Os que não sabem são 5% e os indiferentes, 1%.

O levantamento do Datafolha mostra que 50% dos brasileiros são favoráveis a prisão de Bolsonaro. Outros 43% são contrários e 7% não souberam responder. No questionário, 50% avaliam que o ex-presidente será preso e 40% acham que não. Os que não sabem são 10%.