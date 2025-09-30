David Brazil conta relação de Brunna Gonçalves com Grande Rio: “Tem história e conexão”

Brunna Gonçalves foi anunciada como musa da Acadêmicos do Grande Rio, um dia após informar o desligamento da Beija-Flor de Nilópolis. O influenciador David Brazil, que integra o time da agremiação de Duque de Caxias, conversou com a repórter Katharine Alves, do portal LeoDias, nesta segunda-feira (29/9), e contou a relação da esposa de Ludmilla com sua nova escola de samba.

“A troca é normal. Mileide, por exemplo, estava na Grande Rio e foi pra Tijuca”, avaliou David.

O promoter revelou que a família de Brunna e Ludmilla são parte da história da Grande Rio. “A Silvana [mãe da Ludmilla] é de Caxias. A Lud é de Caxias e a Brunna é do lado – de Nilópolis -, de uma escola que tenho o maior carinho e respeito, que é a Beija-flor”, pontuou.

“A Silvana, mãe da Ludmilla, já foi princesa da bateria da Grande Rio. Então para ver que tem uma história e uma conexão. A Silvana foi princesa ao lado do Zé Reinaldo, que foi o rei da bateria”, revelou ele.

David Brazil afirmou que ter Brunna no time de musas já era um desejo da diretoria da Grande Rio, que respeitou todo o período em que ela esteve com a Beija-Flor: “A gente namorava, mas a diretoria da Grande Rio respeita as outras escolas. A gente não tira ninguém de escola nenhuma. Eles sempre tiveram esse posicionamento. Ela por ser de Nilópolis, a gente falou: ‘Vai lá ser muito feliz e ela foi muito feliz lá’”, finalizou.