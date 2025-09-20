De cadeira de rodas, Faustão leva filha ao altar em casamento neste sábado

O apresentador Fausto Silva, de 75 anos, levou a filha, Lara, ao altar neste sábado (20). Ela se casou com o apresentador Julinho Casares.
A celebração aconteceu na casa de Fausto Silva, em São Paulo.
Em imagens publicadas pelo filho, João Silva, Faustão aparece de cadeira de rodas, de mãos dadas com a noiva. O filho mais novo, Rodrigo Silva, ajudou a levar a cadeira.
Há cerca de um mês, o apresentador deixou a UTI após o processo de recuperação de um transplante de fígado e um retransplante renal.
4 transplantes em dois anos
O apresentador ficou cerca de três meses, de maio a agosto de 2025, internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após uma infecção bacteriana aguda com sepse. Neste período, ele passou por um transplante de fígado e um retransplante renal.
Fausto Silva já havia passado por outros dois transplantes. De rim, em fevereiro de 2024, e de coração, em agosto de 2023.
Em entrevista ao Fantástico em agosto de 2024 (assista abaixo), meses após o segundo transplante, o apresentador comentou sobre sua saúde e compartilhou como se sentia depois de vivenciar esses episódios.
“É curioso, eu nunca fumei na vida. Nunca bebi. Não bebo nem licor. Nem cerveja. Nada. Nunca usei droga. E eu caí na malha fina e tive que fazer transplante de coração. Eu estou agora, o que acontece? O coração de um atleta de 35 anos. E agora tem que cuidar da lanternagem, da funilaria, da parte física mesmo. Fazer fisioterapia, ginástica. Isso é fundamental”, relatou.