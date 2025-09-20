De cadeira de rodas, Faustão leva filha ao altar em casamento

0
O apresentador Fausto Silva, de 75 anos, levou a filha, Lara, ao altar neste sábado (20). Ela se casou com o apresentador Julinho Casares.
A celebração aconteceu na casa de Fausto Silva, em São Paulo.
Em imagens publicadas pelo filho, João Silva, Faustão aparece de cadeira de rodas, de mãos dadas com a noiva. O filho mais novo, Rodrigo Silva, ajudou a levar a cadeira.
Há cerca de um mês, o apresentador deixou a UTI após o processo de recuperação de um transplante de fígado e um retransplante renal.