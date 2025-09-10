De remo na mão, mulher indígena acaba com briga entre dois homens dentro de rio no interior do Acre

Moradores de uma comunidade no interior do Acre presenciaram uma cena inusitada dentro de um rio, onde dois homens iniciaram uma briga que envolveu empurrões e tentativas de agressão física.

Enquanto o embate avançava, uma mulher indígena decidiu agir e utilizou um remo para conter os envolvidos. Com golpes firmes, ela conseguiu afastar os homens e colocar fim à confusão, que já durava alguns minutos.

Populares que estavam no local relataram que a intervenção foi decisiva para evitar maiores consequências. Apesar da intensidade do episódio, não houve registro de ferimentos graves entre os participantes.

Com informações do Sena News

Veja o vídeo:

https://www.instagram.com/reel/DOcC8bmgQA_/?igsh=MXhlczloYmdzNTBuMA%3D%3D