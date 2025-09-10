10/09/2025
De remo na mão, mulher indígena acaba com briga entre dois homens dentro de rio no interior do Acre

Com um remo, ela conseguiu encerrar o confronto que chamou atenção de moradores da região

Moradores de uma comunidade no interior do Acre presenciaram uma cena inusitada dentro de um rio, onde dois homens iniciaram uma briga que envolveu empurrões e tentativas de agressão física.

Enquanto o embate avançava, uma mulher indígena decidiu agir e utilizou um remo para conter os envolvidos. Com golpes firmes, ela conseguiu afastar os homens e colocar fim à confusão, que já durava alguns minutos.

Mulher intervém em briga e surpreende moradores no Acre/Foto: Reprodução

Populares que estavam no local relataram que a intervenção foi decisiva para evitar maiores consequências. Apesar da intensidade do episódio, não houve registro de ferimentos graves entre os participantes.

Com informações do Sena News

Veja o vídeo:

https://www.instagram.com/reel/DOcC8bmgQA_/?igsh=MXhlczloYmdzNTBuMA%3D%3D

