De Sena, dona Maria Justina completa 115 anos e é uma das pessoas mais velhas do Brasil

A família da aposentada Maria Justina da Silva, residente no bairro da pista, em Sena Madureira, está em clima de comemoração. Na última segunda-feira (15) ela atingiu uma marca histórica ao completar 115 anos de idade.

Nascida em 1910, ela ainda está lúcida.

Durante alguns anos, dona Maria morou na zona rural, precisamente no seringal Itaúba, Rio Purus. Depois, mudou-se para a zona urbana de Sena Madureira, onde reside até os dias atuais. Ela tem cinco filhos vivos.

Por conta da idade avançada, a aposentada não enxerga e nem escuta mais direito, porém, ainda consegue andar e não tem diabetes, nem colesterol alto. “Graças a Deus, ela é muito saudável. não tem restrições em relação a comidas. Aqui, a gente cuida bem dela porque ela é como uma criança. Para nós, é um grande privilégio tê-la em nossa família e uma benção de Deus a mesma atingir essa idade”, comentou Jozineide, membro da família.

Em abril deste ano, dona Maria Justina foi atendida em sua casa por membros do setor de Identificação do Governo do Estado e ateve acesso à nova carteira de Identidade.