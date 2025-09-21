De volta ao Brasil, filho de Gugu investe na carreira artística e lembra partida do pai

Depois de viver dez anos nos Estados Unidos, João Augusto, um dos filhos de Gugu Liberato, voltou a morar no Brasil. Um dos motivos, segundo o rapaz de 23 anos, é seguir o legado do pai na televisão. Em entrevista ao “Domingo Espetacular” deste fim de semana (21/9), na Record, o herdeiro do apresentador, que faleceu em 2019, falou de carreira e vida pessoal.

O bate-papo com Carolina Ferraz aconteceu na mansão em que Gugu morou em São Paulo – e que a família mantém do jeito que ele gostava. Formado em administração de empresas e comunicação no exterior, o jovem revelou que voltou ao Brasil, agora, de vez. De acordo com João, a decisão também foi motivada para encerrar ciclos e dar continuidade ao trabalho do pai.

Disposto a investir na carreira artística, o filho do apresentador falou que quer levar projetos inéditos e modernos ao público brasileiro. Questionado se Gugu tinha conhecimento desse desejo profissional, o herdeiro disse achar que sim. “Eu tinha um canal no YouTube, quando eu era pequeno, de culinária, e eu sempre falei pro meu pai que eu gostava de estar na frente das câmeras. Eu acho que ele sabia disso”, lembrou.

O jovem destacou que Gugu era um incentivador, mas partiu muito cedo: “Não deu tempo de eu falar pra ele que era isso que eu queria seguir mesmo”. João também comentou que, se o pai estivesse vivo e soubesse de sua vontade de ser apresentador, ficaria orgulhoso. “Eu amadureci muito nesses últimos anos e eu acho que, onde quer que ele esteja, ele tá recebendo uma paz em saber que as coisas estão andando e está tudo bem”.

Gugu, que morreu após sofrer um acidente doméstico em sua casa nos Estados Unidos, também era pai das gêmeas Marina e Sofia, hoje com 21 anos.