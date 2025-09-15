deborah-secco-comanda-bate-papo-intimista-em-sp;-garanta-seu-ingresso

O Metrópoles Talks, braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil, recebe no dia 25 de setembro a atriz Deborah Secco para uma noite de histórias, reflexões e conversas francas com o público. Com o tema “Confissões de uma ex-adolescente”, o encontro promete abordar maternidade, carreira, fama, força feminina e os aprendizados de mais de três décadas de trajetória artística.

O evento será realizado no Teatro Bravos, localizado na Rua Coropé, 88 – Pinheiros, em São Paulo, a partir das 20h. A duração prevista é de 1h30 e a classificação etária é de 14 anos. As vagas são limitadas.

O Metrópoles Talks já recebeu grandes nomes que inspiraram e provocaram reflexões em plateias de todo o país. Agora, é a vez de Deborah Secco compartilhar sua visão de mundo e experiências em um formato íntimo e inspirador.

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

