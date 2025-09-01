Deborah Secco: “Cultura estética nos impõe uma perfeição inalcançável”

Ícone de beleza, a atriz Deborah Secco já admitiu que lutava internamente contra uma autoimagem negativa. “Eu tive vergonha do meu corpo, fui muito afetada por essa cultura estética que nos impõe uma perfeição inalcançável.” Questões como essa, além de outras sobre maturidade, autenticidade e beleza por trás das câmeras serão o foco do próximo Metrópoles Talks, em São Paulo. O talk “Confissões de uma ex-adolescente” será em 25 de setembro, às 20h, no Teatro Bravos, que fica dentro do prédio do Instituto Tomie Ohtake, na bairro de Pinheiros (SP).

Desde muito jovem, Deborah contou, em entrevista, que se via distante dos padrões impostos, chegando a recorrer a remédios para emagrecer mesmo quando estava dentro dos moldes considerados “ideais”. “Sentia que, se alguém visse meu corpo real, sem retoques, eu perderia trabalhos.”

A atriz e empresária contará isso e muito mais em um bate-papo cheio de insights e aprendizados da jornada profissional e pessoal, além de abordar temas como protagonismo feminino, maturidade, resiliência e reinvenção.

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi o autor e roteirista Marcelo Rubens Paiva. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Talk Confissões de uma ex-adolescente com Deborah Secco

Data e horário: 25 de setembro, às 20h

Local: Teatro Bravos, Rua Coropé, 88 – Pinheiros, em São Paulo

Ingressos: Sympla