Deborah Secco dá recado poderoso para as mulheres: “Se não te fizer bem, troca!”

Deborah Secco usou sua participação no programa Saia Justa, do canal GNT, para reforçar uma mensagem de coragem e autocuidado. Sem rodeios, a atriz falou sobre a importância de não permanecer em situações que causam sofrimento ou desrespeito.

“Quando a gente não é bem tratado, quando a gente não é respeitado, quando mentem e enganam, quando a gente não está feliz em um lugar, você não precisa ficar”, pontuou.

E ofereceu a solução que faz sentido em sua vida: “Você precisa ser feliz. Se não te fizer bem, troca. Hoje em dia a mulher não precisa mais ser machucada e ficar”, completou.

A declaração vem às vésperas de sua participação no Metrópoles Talks, onde Deborah será a próxima convidada para um bate-papo sobre os desafios de ser mulher, mãe e empreendedora. O evento acontece no dia 25 de setembro, às 20h, no Teatro Bravos, em Pinheiros (SP).

Compre seu ingresso aqui

Reconhecida por sua postura sincera e inspiradora, Deborah promete compartilhar histórias e reflexões sobre como equilibrar carreira, maternidade e vida pessoal, incentivando outras mulheres a encontrarem seu próprio caminho de felicidade e realização.

Leia também

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Compre seu ingresso aqui

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Compre seu ingresso aqui

Talk Confissões de uma ex-adolescente com Deborah Secco

Data e horário: 25 de setembro, às 20h

Local: Teatro Bravos, Rua Coropé, 88 – Pinheiros, em São Paulo

Ingressos: Sympla

Duração: 1h30

Classificação: 14 anos