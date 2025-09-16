Deborah Secco defende prazer feminino: “Prazer não é luxo, é direito”

Deborah Secco se consolidou não apenas como atriz e empresária, mas também como uma voz ativa na defesa da liberdade sexual feminina. Aos 45 anos, ela encara a visibilidade que tem como ferramenta de transformação social.

“O papel de quem tem visibilidade é justamente ajudar a abrir essas portas, mostrar que prazer não é um luxo, é um direito”, afirmou a atriz em entrevista à Caras Brasil. “Ainda existe preconceito, claro, mas vejo cada vez mais mulheres falando abertamente sobre seus desejos e curiosidades. Hoje existe mais informação, mais acesso e menos medo de se expressar.”

Leia também

A postura franca da artista em relação ao tema não é novidade. Ao longo da carreira, a artista nunca escondeu detalhes de sua vida íntima e fez questão de abordar tabus. Em 2022, falou abertamente sobre sua bissexualidade; já em 2024, lançou uma linha de produtos voltados para o bem-estar feminino, reforçando seu posicionamento como mulher e empreendedora.

Segundo ela, a inspiração vem do que observa no cenário internacional.

“Acompanho muito o que está acontecendo lá fora e percebi que, cada vez mais, celebridades estão usando sua visibilidade para falar de prazer e bem-estar íntimo de forma natural. Isso me inspirou a trazer essa conversa para mais perto do público brasileiro, de uma forma leve, real e sem tabus.”

Esse movimento já tem reflexos no mercado: o setor de produtos e serviços ligados ao bem-estar íntimo cresce em ritmo acelerado, acompanhando a mudança de mentalidade do público.

Esse será um dos tópicos tratados pela Deborah no Metrópoles Talks do dia 25 de setembro, às 20h, no Teatro Bravos, em Pinheiros (SP). Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla.

Compre seu ingresso aqui

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Compre seu ingresso aqui

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Talk Confissões de uma ex-adolescente com Deborah Secco

Data e horário: 25 de setembro, às 20h

Local: Teatro Bravos, Rua Coropé, 88 – Pinheiros, em São Paulo

Ingressos: Sympla

Duração: 1h30

Classificação: 14 anos