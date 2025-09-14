Deborah Secco: “Eu já era feminista antes de virar moda”

Deborah Secco não tem medo de falar sobre temas considerados tabu. Em entrevista ao Metrópoles realizada pelo Léo Dias, a atriz revelou que sempre defendeu o direito da mulher de viver plenamente sua sexualidade, sem culpa ou julgamentos.

“Eu gosto de transar, gosto de sentir prazer e ter orgasmos. Isso era meio proibido, era feio mulheres falarem sobre isso… mulheres que viviam em busca de prazer. Mas eu nunca achei feio, sempre achei legal. Sempre achei que, se homens têm esse direito, eu também deveria ter”, declarou.

Para a bela, essa liberdade sempre foi um pilar da sua vida pessoal e profissional.

“Eu sou esse tipo de mulher, não acho que a mulher possa menos que o homem, nunca achei. Eu era feminista antes de virar moda, sempre defendi a nossa liberdade. Sempre briguei e dei minha cara a tapa, apanhei e senti essa mão pesada do machismo”, relembrou.

Essas e outras experiências estarão no centro do bate-papo "Confissões de uma ex-adolescente", que a empresária protagonizará no Metrópoles Talks no dia 25 de setembro, a partir das 20h, no Teatro Bravos (SP). O evento promete um encontro intimista e repleto de reflexões sobre maternidade, carreira, fama e força feminina.

Metrópoles Talks

