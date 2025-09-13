Deborah Secco reafirma bissexualidade e fala sobre relações afetivas

Deborah Secco é muito bem resolvida com a sua sexualidade. Aos 45 anos, a atriz, que irá participar do próximo Metrópoles Talks, fala sem rodeios que é bissexual e já manteve relacionamentos amorosos com homens e mulheres.

A artista se declarou bissexual publicamente em 2022. Em entrevista concedida anteriormente ao Metrópoles, Deborah afirmou que no passado namorou com uma mulher e que o romance foi bem intenso. “Nem eu sei se foi um namoro, a gente nunca deu um título. Houve uma paixão, encantamento, uma relação e, para mim, foi um namoro”, afirmou.

“No que diz respeito a mim eu falo, eu não tenho problema de falar que eu tive relação com mulher, não tenho problema de assumir as minhas verdades, porque nem sempre elas são as melhores, mas elas são as minhas verdades”, relatou.

Para finalizar, ela afirmou que não se apega a gêneros. “Tenho uma inclinação maior a me interessar por homens, mas já namorei algumas mulheres. Mas eu sou livre, gosto de pessoas”, completou.

Deborah irá participar no Metrópoles Talks do dia 25 de setembro, às 20h, no Teatro Bravos, em Pinheiros (SP).

Talk Confissões de uma ex-adolescente com Deborah Secco

Data e horário: 25 de setembro, às 20h

Local: Teatro Bravos, Rua Coropé, 88 – Pinheiros, em São Paulo

Ingressos: Sympla

Duração: 1h30

Classificação: 14 anos