Deborah Secco revela só se aceitar após os 40: “Mais empatia comigo”

A atriz e empresária Deborah Secco sempre foi referência quando o assunto é beleza. Aos 45 anos, ela é vista como um ícone de autoconfiança e amor próprio. Esse, inclusive, será um dos temas debatidos no Metrópoles Talks do dia 25 de setembro, no Teatro Bravos, em Pinheiros (SP).

Mas, essa segurança nem sempre existiu. Em entrevista a Quem, a artista contou que foi um longo caminho até se aceitar. “Cresci com a beleza como pressão, uma pressão estética, pressão para caber, para pertencer”, contou.

Ela relatou ainda que nunca foi tida como a menina bonita entre os grupos de amigos: “Sempre fui muito magrela, tinha muita espinha quando era adolescente… De uma hora para outra, virei uma mulher bonita. Todo mundo começou a me achar bonita, mas eu ainda não”.

Deborah revela ainda que começou a se olhar com mais gentileza após os 40 anos.

“Comecei a me enxergar com mais empatia, entendendo que tenho um monte de coisa que não é tão boa e me olhar com carinho. Admirando e gostando até do que eu achava que era defeito. Hoje, acho que os meus defeitos também são bons”, complementou.

Atualmente, a bela segue firme como empreendedora e é sócia de 8 marcas. Além disso, ela é mãe e vai contar um pouco sobre sua trajetória no talk promovido pelo Metrópoles com o tema “Confissões de uma ex adolescente”.

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

