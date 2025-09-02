Décima edição do Festival do Milho promete três dias de festa e muita cultura

0
A cidade já se prepara para receber a 10ª edição do Festival do Milho, um dos eventos mais aguardados da região, que neste ano acontecerá nos dias 18, 19 e 20 de setembro, na Rua Beira Rio e na Concha Acústica. A programação reúne cultura, música, gastronomia e lazer para toda a família.
Segundo os organizadores, não vai faltar sabor: pamonha, canjica, bolo de milho e outras delícias produzidas por agricultores locais e cozinheiras tradicionais estarão à venda na feira gastronômica. O prefeito César Andrade e o vice-prefeito Guasonio Melo reforçam o convite à população para prestigiar a festa.
Dia 18 (quinta-feira)
•18h – Corrida de pedestres
•18h30 – Abertura do festival com feira gastronômica e entrega de kits aos feirantes
•19h – Apresentação das igrejas na Concha Acústica
•20h30 – Show gospel nacional com o cantor Fabiano Barcelos
Dia 19 (sexta-feira)
•7h – Atendimento médico gratuito no Centro de Diagnóstico, com ginecologista, infectologista, ultrassonografia e clínico geral
•18h30 – Feira gastronômica na Rua Beira Rio
•19h – Escolha do Rei e Rainha do Festival do Milho 2025
•21h – Apresentação do grupo Arte da Dança
•22h – Música ao vivo com artistas locais
•23h – Pré-show com Ricardo Pinheiro e banda
•0h – Show nacional com a banda Forró Boys
•3h – Pós-show com Ricardo Pinheiro e banda
Dia 20 (sábado)
•7h – Inauguração de ruas
•12h – Festa country no Sítio do Prefeito, com almoço gratuito
•16h – Escolha da Rainha Country e música ao vivo na Praia da Várzea
•16h – Amistosos de futebol entre as seleções femininas de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, além do time máster de Marechal Thaumaturgo, no Estádio Wagner Gonçalves Borges
•18h – Feira gastronômica na Rua Beira Rio
•20h30 – Entrega das premiações das atividades artísticas, culturais e esportivas
•21h – Música ao vivo com artistas locais
•22h – Pré-show com Ricardo Pinheiro e banda
•23h – Show nacional com o cantor Alanzinho
•3h – Encerramento com Ricardo Pinheiro e banda