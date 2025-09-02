Décima edição do Festival do Milho promete três dias de festa e muita cultura

A cidade já se prepara para receber a 10ª edição do Festival do Milho, um dos eventos mais aguardados da região, que neste ano acontecerá nos dias 18, 19 e 20 de setembro, na Rua Beira Rio e na Concha Acústica. A programação reúne cultura, música, gastronomia e lazer para toda a família.

Segundo os organizadores, não vai faltar sabor: pamonha, canjica, bolo de milho e outras delícias produzidas por agricultores locais e cozinheiras tradicionais estarão à venda na feira gastronômica. O prefeito César Andrade e o vice-prefeito Guasonio Melo reforçam o convite à população para prestigiar a festa.

Dia 18 (quinta-feira)

•18h – Corrida de pedestres

•18h30 – Abertura do festival com feira gastronômica e entrega de kits aos feirantes

•19h – Apresentação das igrejas na Concha Acústica

•20h30 – Show gospel nacional com o cantor Fabiano Barcelos

Dia 19 (sexta-feira)

•7h – Atendimento médico gratuito no Centro de Diagnóstico, com ginecologista, infectologista, ultrassonografia e clínico geral

•18h30 – Feira gastronômica na Rua Beira Rio

•19h – Escolha do Rei e Rainha do Festival do Milho 2025

•21h – Apresentação do grupo Arte da Dança

•22h – Música ao vivo com artistas locais

•23h – Pré-show com Ricardo Pinheiro e banda

•0h – Show nacional com a banda Forró Boys

•3h – Pós-show com Ricardo Pinheiro e banda

Dia 20 (sábado)

•7h – Inauguração de ruas

•12h – Festa country no Sítio do Prefeito, com almoço gratuito

•16h – Escolha da Rainha Country e música ao vivo na Praia da Várzea

•16h – Amistosos de futebol entre as seleções femininas de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, além do time máster de Marechal Thaumaturgo, no Estádio Wagner Gonçalves Borges

•18h – Feira gastronômica na Rua Beira Rio

•20h30 – Entrega das premiações das atividades artísticas, culturais e esportivas

•21h – Música ao vivo com artistas locais

•22h – Pré-show com Ricardo Pinheiro e banda

•23h – Show nacional com o cantor Alanzinho

•3h – Encerramento com Ricardo Pinheiro e banda