Defesa Civil alerta para gravidade da seca na capital: “Igarapés estão torrados”

A estiagem continua trazendo sérias consequências para Rio Branco. De acordo com o coordenador da Defesa Civil Municipal, tenente-coronel Cláudio Falcão, o número de pedidos de apoio para abastecimento de água tem aumentado diariamente. Ele relata que alguns igarapés da capital já estão completamente secos.

“Hoje mesmo nós vamos visitar alguns igarapézinhos na região do Mutum. Eles estão com zero de água, secaram de vez, estão torrados. No fundo, o que se vê são folhas. Então, nada mudou”, descreveu Falcão.

Falcão destacou que a situação é resultado direto da escassez de chuvas nos últimos meses. Em agosto, por exemplo, choveu apenas 12 milímetros, muito abaixo da média esperada de 46,5 mm. “E só chegamos a esse número porque no último dia do mês choveu 9,4 milímetros. Caso contrário, teríamos fechado agosto com apenas 3 milímetros”, explicou.

Ele lembrou ainda que julho também foi extremamente seco, agravando o quadro atual. Apesar das primeiras chuvas de setembro, os efeitos do déficit hídrico ainda permanecem. “Está chovendo um pouquinho agora em setembro, sim. Mas e as consequências de antes?”, questionou o coordenador.

A Defesa Civil segue monitorando as áreas mais afetadas e prestando assistência às comunidades que enfrentam falta de água potável.