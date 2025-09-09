Defesa Civil alerta para gravidade da seca na capital: “Igarapés estão torrados”

Falcão destacou que a situação é resultado direto da escassez de chuvas nos últimos meses

A estiagem continua trazendo sérias consequências para Rio Branco. De acordo com o coordenador da Defesa Civil Municipal, tenente-coronel Cláudio Falcão, o número de pedidos de apoio para abastecimento de água tem aumentado diariamente. Ele relata que alguns igarapés da capital já estão completamente secos.

Rio Acre está abaixo dos 2 metros em Rio Branco/ Foto: Juan Diaz, ContilNet

“Hoje mesmo nós vamos visitar alguns igarapézinhos na região do Mutum. Eles estão com zero de água, secaram de vez, estão torrados. No fundo, o que se vê são folhas. Então, nada mudou”, descreveu Falcão.

Falcão destacou que a situação é resultado direto da escassez de chuvas nos últimos meses. Em agosto, por exemplo, choveu apenas 12 milímetros, muito abaixo da média esperada de 46,5 mm. “E só chegamos a esse número porque no último dia do mês choveu 9,4 milímetros. Caso contrário, teríamos fechado agosto com apenas 3 milímetros”, explicou.

Ele lembrou ainda que julho também foi extremamente seco, agravando o quadro atual. Apesar das primeiras chuvas de setembro, os efeitos do déficit hídrico ainda permanecem. “Está chovendo um pouquinho agora em setembro, sim. Mas e as consequências de antes?”, questionou o coordenador.

A Defesa Civil segue monitorando as áreas mais afetadas e prestando assistência às comunidades que enfrentam falta de água potável.

