Defesa Civil alerta para risco de novos temporais ao longo de setembro e outubro

O coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, coronel Cláudio Falcão, reforçou orientações à população sobre os riscos de temporais na capital, destacando que os fenômenos estão relacionados a altas temperaturas durante a chuva. Segundo ele, episódios como os registrados desde 31 de agosto podem se repetir ao longo de setembro e outubro.

“Hoje, pela tarde, temos previsão de temperatura em torno de 35 graus. Quando chover, pode acontecer esse fenômeno. Não é uma obrigatoriedade, mas é sempre uma possibilidade de ocorrer”, explicou Falcão. “Tem todas as possibilidades de nós termos mais eventos como esse, que aconteceram de novo nos últimos dias”.

O coronel alertou que temporais podem trazer descargas atmosféricas mesmo quando não visíveis. “Primeiro, você deve evitar estar em campo aberto, porque os temporais vêm acompanhados de descarga atmosférica. Mesmo muitas vezes a gente nem vê, mas ela existe. Se estiver em piscina, lagos, represas ou açudes, saia imediatamente e se abrigue. Não fique embaixo de árvore, de maneira alguma. O pior lugar é ficar embaixo de árvore”.

Ele também chamou atenção para os riscos em áreas urbanas e de circulação intensa. “Evite se abrigar em paradas de ônibus. Muitos motociclistas têm a mania de procurar cobertura de posto de combustível durante a chuva, mas não é seguro. Se você estiver na rua, entre em um prédio público, que geralmente possui para-raios. Não fique próximo de janelas de vidro. E desligue todos os aparelhos eletrônicos das tomadas, porque uma descarga na rede elétrica pode chegar dentro da sua casa”.

Além disso, Falcão reforçou cuidados com o uso de celulares e telefones com fio. “Evitar usar telefones com fio, e até mesmo celular, se for possível, é aconselhável. É melhor se proteger e reduzir qualquer risco de descarga elétrica”.

A zona rural também exige atenção especial. “Não conduza máquinas agrícolas nem ande a cavalo durante temporais. Evite árvores e, se não houver abrigo, agache-se no meio do campo, diminuindo a silhueta. Se precisar deitar, mantenha as pernas abertas, não juntas. Essas medidas simples podem salvar vidas em situações de risco”.

O coronel ainda destacou que a população deve ficar atenta às previsões meteorológicas e se preparar quando houver temperaturas elevadas durante o período de chuva. “Sempre que tivermos temperaturas altas, como 35 ou 36 graus, há risco de novos temporais. É fundamental que a população siga essas orientações para reduzir os riscos. Evitar locais expostos, procurar abrigo seguro e manter a calma são medidas essenciais”.

O coordenador finalizou reforçando que a Defesa Civil acompanha continuamente as condições climáticas e alerta a população sobre qualquer mudança que possa aumentar o risco de acidentes. “Nosso objetivo é salvar vidas e minimizar danos. Seguir as orientações é o melhor caminho para enfrentar esses eventos climáticos com segurança”.