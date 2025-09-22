Defesa Civil emite alerta para temporais com rajadas de vento em SP

A Defesa Civil do estado emitiu um alerta para temporais com rajadas de vento nas próximas horas desta segunda-feira (22/9) na cidade de São Paulo e na região metropolitana. Segundo o aviso, há risco de queda de árvores e destelhamento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, até às 12h30 desta segunda-feira, a corporação atendeu 85 chamadas para queda de árvores, 1 para desabamento e 3 para enchentes.

