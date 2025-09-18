Defesa recorre e aponta contradição no veredito do júri sobre condenação de policial

O advogado de defesa de Raimundo Nonato Veloso da Silva Neto, Wellington Silva, confirmou que já apresentou recurso de apelação contra a condenação do policial penal, sentenciado a 19 anos e 10 meses de prisão pelo homicídio de Wesley Santos da Silva e pelos crimes contra Rita de Cássia da Silva Lopes.

“O próximo passo já foi dado, que foi, nós apresentamos aqui um recurso de apelação. Esse recurso já foi apresentado oralmente, será aberto um prazo para que nós apresentemos as razões de apelação”, explicou o advogado.

Segundo ele, a defesa pretende demonstrar contradições na decisão dos jurados. “Os jurados decidiram que com relação à Rita o crime foi de lesão corporal, mas se com relação a Wesley o crime foi de homicídio, e mesmo as circunstâncias de tempo e lugar, e as vítimas estavam dentro dessa dinâmica, os jurados entenderam que a decisão tomada e que o objetivo, a motivação do seu Raimundo era diferente com relação a cada uma das vítimas”, argumentou.

Para Wellington Silva, o entendimento deveria ter sido uniforme. “Todas as provas caminharam no sentido de que o cenário era único, a dinâmica era única, então a decisão com relação a uma das vítimas necessariamente teria que ser harmoniosamente com relação à outra”, declarou.

O advogado adiantou ainda que a defesa também vai questionar o cálculo da pena estabelecida. “Já recorremos, já recorremos, também vamos discutir a respeito da dosimetria da pena. Tem várias questões aí a serem questionadas no Tribunal de Justiça”, completou.