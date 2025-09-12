Delegação acreana de natação participa de 22 provas nos Jogos da Juventude

Seis atletas do Acre disputam em Brasília (DF) os Jogos da Juventude, na categoria de 15 a 17 anos. A competição teve início nesta quinta-feira (11) e segue até sábado (13). A delegação acreana saiu de Rio Branco na noite de quarta-feira (10) e participa de 22 provas individuais e de revezamento, sob acompanhamento da professora Shanysley Castro.

De acordo com o presidente da Federação Aquática do Estado do Acre (Faea), Ricardo Sampaio, a expectativa é de evolução técnica. Ele avalia que a possibilidade de medalhas é pequena, mas o objetivo principal é garantir posições entre os 20 melhores colocados e melhorar os tempos de prova.

Representantes acreanos e suas modalidades: Antônio Joaquim Sampaio – 100m costas, 50m costas e 50m livre (masculino); Carlos Rever Nascimento – 100m peito, 50m livre e 50m peito (masculino); Daniel Kaleby de Assis – 50m costas, 50m borboleta e 100m livre (masculino); Isadora de Castro Sampaio – 50m peito, 50m borboleta e 50m livre (feminino); Ketila Amorim – 100m livre e 50m livre (feminino); Lucas Eduardo Saar – 200m livre, 50m borboleta e 100m livre (masculino)

O Acre terá equipes nos seguintes revezamentos: 4×100 livre masculino; 4×100 medley misto; 4×100 livre misto; 4×50 livre masculino; e 4×100 medley masculino.