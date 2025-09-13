Delegação acreana estreia neste sábado em torneio internacional de Kung Fu, na Colômbia

O Acre estreia neste sábado (13) no Campeonato Internacional de Kung Fu, em Bogotá, na Colômbia. A competição reúne atletas de cinco países sul-americanos e serve como seletiva para o Mundial da modalidade, previsto para 2026, na Alemanha.

A delegação acreana é formada por dez atletas que disputarão provas em diferentes categorias, incluindo Sanda (boxe chinês), Tai Chi Chuan e estilos tradicionais de mãos e armas. Os combates seguem até domingo (14), com expectativa de alto nível técnico e forte presença brasileira.

Entre os nomes confirmados estão Tereza Cristina, Glenilson Figueiredo, John Asafe da Silva, Quinis Giordano Lima, Gleyson Araújo, Gleiciane Silva, Alline Queiroz, Francisco de Assis, Nátaly Silva e Anderson Lostanaul. Cada competidor disputará modalidades específicas, como Mãos do Norte, Armas Curtas, Bastão e Point Fight.

A participação da equipe é coordenada pela Super Liga Acreana de Kung Fu (Slakf), que há décadas oferece aulas gratuitas em comunidades vulneráveis. Segundo o mestre Glenilson Figueiredo, presidente de honra da liga, o convite para o torneio internacional reflete o trabalho contínuo da entidade. “O Acre tem tradição no Kung Fu e estamos prontos para representar o Brasil com dignidade e técnica”, afirmou.

O projeto conta com apoio da Prefeitura de Rio Branco, do Governo do Acre, das secretarias de Esporte estadual e municipal, além de parlamentares e empresas locais. O deputado Pedro Longo (PDT) ressaltou a importância da iniciativa: “É gratificante ver o Acre representado em uma competição internacional. O esporte é ferramenta de cidadania e merece incentivo”.

O secretário municipal de Esportes, Douglas Costa, também destacou o impacto social da modalidade. “O Kung Fu transforma vidas. Apoiar projetos comunitários como esse é garantir que o esporte chegue a quem mais precisa”, disse. A expectativa da delegação acreana é conquistar bons resultados e assegurar presença no Mundial de 2026, na Alemanha.