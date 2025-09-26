Delegação do Brasil segue protesto a Netanyahu e deixa plenário da ONU

A representação brasileira está entre as delegações dos países que deixaram o plenário da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), nesta sexta-feira (26/9), como protesto pela chegada do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu para discursar.

No momento em que o primeiro-ministro israelense entrou no plenário, diversas delegações se levantaram e começaram a deixar o local. Apenas a delegação dos Estados Unidos permaneceu durante o discurso, aplaudindo Netanyahu.

Durante o discurso, Netanyahu criticou severamente o grupo palestino Hamas e pediu que entreguem os reféns israelenses, sequestrados no dia 7 de outubro de 2023, quando foi iniciado o conflito entre Israel e o grupo.

“Deixem minhas pessoas irem. Libertem os reféns, agora”, apontou o primeiro-ministro.

Netanyahu sofre pressão internacional devido aos conflitos entre Israel e Gaza, nos quais o exército israelense tem como alvo o grupo palestino Hamas

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu

Netanyahu também citou o conflito de 12 dias com o Irã, afirmando que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, “entende melhor do que qualquer outro líder que Israel e os Estados Unidos enfrentam uma ameaça comum”.

O primeiro-ministro israelense enfrenta intensa pressão internacional devido aos conflitos em Gaza, que têm como alvo o grupo Hamas, mas também resultam na morte de diversos palestinos.

A pressão contra os conflitos aumentou após os líderes mundiais reconhecerem o Estado da Palestina, alegando desejar o fim da ofensiva e que o Hamas cesse suas ações no território.