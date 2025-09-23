Dembélé e Bonmatí conquistam Bolas de Ouro de melhores do mundo

O atacante francês Ousmane Dembélé, do PSG (França), conquistou nesta segunda-feira (22) a Bola de Ouro de melhor jogador do mundo, o prestigioso prêmio concedido pela revista France Football. Entre os brasileiros o melhor colocado foi Raphinha, do Barcelona (Espanha), que ficou na 5ª posição. Já Vinicius Júnior, do Real Madrid (Espanha), ficou na 16ª colocação.
OUSMANE DEMBELE EST LE BALLON D’OR 2025 ! #ballondor
➡️ https://t.co/lWwpYTSmaR pic.twitter.com/8m0v4LLg1k
— L’Équipe (@lequipe) September 22, 2025
Notícias relacionadas:
- Volta por cima e título inédito: PSG é o novo dono do futebol europeu.
- Sob a batuta de Palmer, Chelsea derrota PSG para conquistar o mundo.
- Brasil chega a 12 medalhas no Mundial de Natação Paralímpica.
Além de Dembelé, completam o Top 3 da premiação o atacante espanhol Yamal, do Barcelona, e o meio-campista português Vitinha, do PSG.
Bonmatí vence entre mulheres
Já o prêmio de melhor jogadora do mundo ficou com a espanhola Aitana Bonmatí, do Barcelona (Espanha). A segunda colocada foi outra atleta da Espanha, Mariona Caldentey, do Arsenal (Inglaterra). E a terceira colocada é a inglesa Alessia Russo, do Arsenal. A brasileira melhor ranqueada na isputa foi a Rainha Marta, do Orlando Pride (Estados Unidos) que aparece na 12ª colocação.
Aitana Bonmati remporte le Ballon d’Or féminin 2025, pour la 3e fois de suite ! #ballondor
➡️ https://t.co/Pkk2o4OAG2 pic.twitter.com/V9z8udB7dl
— L’Équipe (@lequipe) September 22, 2025