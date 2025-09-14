demi-lovato-relembra-quando-cantou-para-ets:-“estava-muito-chapada”

Demi Lovato, de 33 anos, comentou sobre o episódio em que “cantou para um extraterrestre”, há quatro anos. Segundo a cantora, ela estava em um momento “muito específico” da vida quando o fato aconteceu e viralizou nas redes sociais.
Em entrevista ao podcast Just Trish, na última quinta-feira (11/9), a artista contou que adora o tema paranormal, mas que estava sob efeito de drogas quando cantou Skyscraper, um de seus sucessos, para ETs.
Em 2021, Demi Lovato lançou uma série sobre alienígenas chamada Unidentified With Demi Lovato.
“Eu realmente acredito no paranormal e eu não negaria isso nunca. O documentário inteiro é sobre eu encontrar alienígenas e fantasmas e essas coisas divertidas. Mas foi um momento na minha vida em que eu estava fumando muita maconha. Aquilo aconteceu e eu estava muito chapada”, revelou.
A cena, claro, viralizou e foi eternizada em memes que rendem até hoje. Nas redes, os fãs comentaram a declaração da cantora: “Chapadona e a voz impecável. Amamos talento”, escreveu um.
