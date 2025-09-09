“Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: Castelo Infinito” estreia no Cine Araújo do Via Verde Shopping

A espera acabou, o fenômeno mundial dos animes chega às telonas do Cine Araújo, no Via Verde Shopping. “Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: Castelo Infinito” estreia exclusivamente no dia 11 de setembro, e promete encantar os fãs da saga com uma experiência cinematográfica intensa, marcada por batalhas épicas, visuais impressionantes e uma trama envolvente.

A produção dá continuidade à jornada de Tanjiro e seus companheiros e já é um grande sucesso de bilheteria em diversos países, conquistando público e crítica ao redor do mundo e reforçando o impacto da franquia no cenário do entretenimento.

“Nosso cinema é ponto de encontro para os amantes da cultura geek e também para quem busca vivenciar momentos únicos. Acreditamos que a estreia de “Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: Castelo Infinito” será marcada por sessões muito disputadas, reunindo desde os fãs mais apaixonados do anime até novos espectadores que desejam mergulhar nesse universo tão marcante”, destaca Daniel Ferreira, coordenador de marketing, do Via Verde Shopping.

Referência em conforto e tecnologia, o Cine Araújo garante que cada detalhe da produção seja vivido em sua máxima potência. Com projeções de alta qualidade, sistema de som imersivo e telas que valorizam a grandiosidade do longa, o público terá uma experiência à altura de um dos títulos mais aguardados do ano.

Por decisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, conforme classificação indicativa o filme é recomendado somente para maiores de 18 anos, em razão de violência extrema, cenas e temas sensíveis, conforme critérios do órgão responsável.

Sobre o Via Verde Shopping

Empreendimento administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets.