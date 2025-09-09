Deolane se manifesta após ter bens liberados pela Justiça

Deolane Bezerra usou as redes sociais na noite dessa segunda-feira (9/9), para comentar a recente decisão da Justiça que liberou seus bens no âmbito da investigação da Operação Integration.

Em vídeo publicado no Instagram, a influenciadora celebrou a medida:

“Sim gente, graças a Deus temos um juiz imparcial nesse processo. Então, ontem foram liberados todos os meus bens, móveis, imóveis, financeiros, contas bancárias, graças a Deus a todos os investigados da Operação Integration.”

Deolane destacou ainda que aguarda a decisão final do processo: “Ainda estamos aguardando o desfecho final. Foi para o Ministério Público, eles pediram mais prazos diante da complexidade, são muitas coisas para analisarem, mas vai dar certo, eu confio nele [Deus].”

Entenda a decisão

A Justiça Federal de primeira instância em Pernambuco determinou a revogação de todas as medidas cautelares pessoais e patrimoniais impostas aos investigados na Operação Integration, incluindo Deolane Bezerra.

Medidas revogadas

Entre as medidas revogadas estão a apreensão de passaportes, a liberação de veículos automotores e o desbloqueio de valores financeiros. Apesar do alívio dos investigados, a decisão não encerra a operação, que segue em investigação devido ao alto grau de complexidade e ao número de envolvidos.

Deolane Bezerra.

Deolane Bezerra

Deolane Bezerra

Deolane Bezerra

Bancos não aceitam Deolane Bezerra como cliente

Relembre a investigação

A Operação Integration, deflagrada em setembro de 2024 pela Polícia Civil de Pernambuco, investiga um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais que movimentou cerca de R$ 3 bilhões.

A ação resultou na prisão de 22 pessoas, incluindo Deolane, sua mãe, Solange Bezerra, e o empresário Darwin Henrique da Silva Filho, dono da casa de apostas Esportes da Sorte.

O inquérito identificou práticas como o “smurfing”, divisão de grandes quantias em transações menores para dificultar a detecção, além do envolvimento de celebridades e influenciadores digitais em contratos de publicidade para ocultar a origem ilícita do dinheiro.

Foram apreendidos bens de alto valor, como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações, além do bloqueio de ativos financeiros que somam R$ 2,1 bilhões.

O caso ganhou repercussão nacional após a prisão de Deolane, que afirmou ter sido vítima de uma “injustiça” e se disse “destruída” pela situação envolvendo sua mãe.

Deolane Bezerra ficou presa por 20 dias, entre 4 e 24 de setembro de 2024, incluindo o período de prisão domiciliar.