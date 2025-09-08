deputado-bolsonarista-diz-que-“beijaria-lula”-por-aumento-de-militares

O deputado distrital Hermeto (MDB) disse, em tom jocoso, que beijaria o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para conseguir o reajuste salarial para os militares do Distrito Federal.

A fala ocorreu na noite desta segunda-feira (8/9), durante reunião para deliberar sobre a proposta apresentada pelo governo federal, que ocorreu no Clube dos Bombeiros. “Se eu tiver que beijar o Lula para conseguir o aumento, eu beijo”, brincou Hermeto.

Durante a reunião, cerca de 3 mil policiais e bombeiros militares decidiram, por unanimidade, que vão exigir igualdade de tratamento no reajuste das forças de segurança do Distrito Federal.

Leia também

Hermeto ressaltou que “ninguém vai ter R$ 1 de aumento, se não forem todos juntos”. “Ninguém é mais importante do que todos nós juntos. Já se passou o tempo em que o tratamento era diferenciado. Com o governador Ibaneis não é assim”, afirmou.

O também distrital Roosevelt Vilela (PL) reforçou a fala do colega de CLDF. “Não aceitaremos nenhum tipo de tratamento desigual (entre as forças de segurança)”, garantiu.