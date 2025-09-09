Deputado divulga vídeo dos EUA atacando OVNI com míssil. Confira

Um deputado norte-americano divulgou, nesta terça-feira (9/9), um vídeo que aparentemente mostra um míssil dos Estados Unidos ricochetear em um objeto brilhante na costa do Iêmen. A ação foi divulgada como tendo ocorrido em 30 de outubro de 2024.

Vídeo:

A publicação do vídeo foi feita na rede social X no perfil próprio do deputado republicano Eric Burlison. O parlamentar também mostrou a filmagem ao participar de uma audiência do subcomitê de Supervisão Governamental da Câmara sobre Fenômenos Anômalos Não Identificados (UAP), que é o termo militar utilizado para objeto voador não identificado (OVNIs).

O vídeo, disse Burlison, “me foi dado” e teria sido gravado por meio de um drone MQ-9 Reaper. “Sinal verde para engajamento, míssil parece ser ineficaz contra o alvo”, comentou o deputado na publicação feita no X.

Na filmagem, o OVNI aparece se deslocando quando é feito o disparo do que seria o míssil. Apesar de haver um aparente impacto, o OVNI continua na mesma trajetória.

“Quando o zoom é diminuído, ainda é possível vê-lo viajando”, afirmou Burlison sem fornecer detalhes sobre como obteve o vídeo.