Deputado estadual do RJ é alvo da PF por ligação com Comando Vermelh

O deputado estadual Thiego Santos, conhecido como TH Joias, foi alvo da Polícia Federal (PF) na manhã desta quarta-feira (3/9) no âmbito da investigação de um esquema de corrupção envolvendo a liderança da facção Comando Vermelho e agentes públicos como um delegado da PF, policiais militares, ex-secretários e um deputado estadual.

São cumpridos 18 mandados de prisão preventiva, 22 mandados de busca e apreensão e sequestro de bens totalizando R$ 40 milhões no âmbito da operação, batizada de Zargun.

Também são cumpridos o afastamento de agentes públicos, transferência emergencial de lideranças da facção para presídios de segurança máxima.

Segundo a PF, os crimes investigados são organização criminosa, tráfico internacional de armas e drogas, além de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.