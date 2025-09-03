deputado-ligado-ao-cv-curtiu-baile-funk-com-traficante-e-hytalo-santos

Acusado de usar mandato para beneficiar integrantes da cúpula do Comando Vermelho (CV), o deputado estadual do Rio de Janeiro Tiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Jóias (MDB), aparece em um vídeo curtindo um baile funk, no Complexo do Alemão, ao lado do influenciador digital Hytalo Santos e do traficante Gabriel Dias de Oliveira, o “Índio do Lixão”.

As imagens, obtidas pela coluna Na mira, do Metrópoles, mostram o trio dançando na festa organizada pelo traficante Fhillip da Silva Gregório, o “Professor”, morto em confronto em 1º de junho deste ano.

Veja:

O parlamentar já foi condenado a 14 anos, 11 meses e 22 dias de prisão pela Justiça do Rio de Janeiro, em 2022, e chegou a passar quase 10 meses detido, entre 2017 e 2018. Após vencer as eleições, ele só pôde assumir o cargo por força de um habeas corpus que lhe permite apelar da sentença em liberdade.

Operação

Na manhã desta quarta-feira (3/9), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco-RJ), composta pela Polícia Federal, Polícia Civil e Ministério Público, deflagrou a Operação Bandeirante, que revelou provas robustas da ligação direta entre TH Jóias e a facção Comando Vermelho.

De acordo com as investigações, o parlamentar usava o mandato para intermediar a compra e venda de drogas, fuzis e até equipamentos antidrones destinados ao Complexo do Alemão.

Entre os alvos estão narcoterroristas de alta cúpula, um assessor parlamentar e até a esposa de um chefe do tráfico, nomeada para cargo na Alerj por indicação de TH Jóias. O esquema, segundo o inquérito, também movimentava empresas ligadas ao deputado em operações suspeitas de lavagem de dinheiro