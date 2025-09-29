29/09/2025
Universo POP
Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: “3 meses sem beijar”
Que peixão! Ana Castela fica impressionada com o talento de Zé na pescaria
Popó pede desculpas a Wanderlei após pancadaria, mas caso vai parar na Justiça
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?

Deputado propõe criação do “Dia da Memória das Vítimas do comunismo”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
deputado-propoe-criacao-do-“dia-da-memoria-das-vitimas-do-comunismo”

Um projeto de lei pautado para ser votado na sessão ordinária da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) desta terça-feira (30/9) que criar o “Dia da Memória das Vítimas do Comunismo“.

O texto, de autoria do deputado distrital Thiago Manzoni (PL), visa marcar o dia 4 de junho de todo ano como a data de celebração.

Leia também

“Na semana da data comemorativa, o Poder Público poderá organizar atividades que proporcionem reflexão acerca dos danos à humanidade causados pelas ditaduras comunistas ao longo da história”, detalha a proposta.

O parlamentar justificou, na proposta, que a criação de uma data anual destinada a “gerar reflexão na sociedade do Distrito Federal por todas as mortes causadas por regimes baseados nessa ideologia” garante que o Brasil não seja “alcançado por esse mal”.

O PL está pautado para ser apresentado em plenário nesta terça-feira. Para ser aprovado, precisa do aval da maioria dos distritais, em dois turnos.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost