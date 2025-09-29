Deputado propõe criação do “Dia da Memória das Vítimas do comunismo”

Um projeto de lei pautado para ser votado na sessão ordinária da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) desta terça-feira (30/9) que criar o “Dia da Memória das Vítimas do Comunismo“.

O texto, de autoria do deputado distrital Thiago Manzoni (PL), visa marcar o dia 4 de junho de todo ano como a data de celebração.

Leia também

“Na semana da data comemorativa, o Poder Público poderá organizar atividades que proporcionem reflexão acerca dos danos à humanidade causados pelas ditaduras comunistas ao longo da história”, detalha a proposta.

O parlamentar justificou, na proposta, que a criação de uma data anual destinada a “gerar reflexão na sociedade do Distrito Federal por todas as mortes causadas por regimes baseados nessa ideologia” garante que o Brasil não seja “alcançado por esse mal”.

O PL está pautado para ser apresentado em plenário nesta terça-feira. Para ser aprovado, precisa do aval da maioria dos distritais, em dois turnos.