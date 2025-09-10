deputado-sobre-voto-de-fux-no-julgamento-de-bolsonaro:-“vergonhoso”

Enquanto o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), diverge em vários pontos dos colegas Alexandre de Moraes e Flávio Dino em julgamento que decide se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados executaram uma trama golpista contra a eleição de Lula (PT), o deputado distrital Chico Vigilante (PT) se pronunciou em suas redes sociais sobre o voto do magistrado.

O parlamentar afirmou que o ministro está tentando anular o processo “dos golpistas”. “Voto vergonhoso e alinhado à extrema-direita. É uma tentativa covarde de blindar os golpistas e anular o trabalho de (Alexandre de) Moraes. O STF não pode recuar!”, ressaltou Vigilante.

Leia também

Em seu voto, Fux disse que “não se pode banalizar o conceito de organização criminosa”. Ele discordou também que os réus tenham cometido os crimes de deterioração do patrimônio tombado. Ainda de acordo com Fux, não há golpe de Estado sem deposição de governo.

“Não constitui crime previsto na abolição violenta a manifestação crítica aos Poderes constitucionais. [Voto] afastando qualquer pretensão de punir como atentados ao Estado democrático bravatas, como foi dito aqui no interrogatório. Bravatas proferidas por agentes políticos contra membros de outros Poderes, ainda que extremamente reprováveis”.