Deracre acelera estudos ambientais para estrada entre Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano

O governo do Acre está avançando na preparação do Ramal do Juazeiro, estrada que conectará Santa Rosa do Purus a Manoel Urbano. O Deracre, órgão responsável pelas rodovias do estado, está na fase final de julgamento das propostas da licitação para os estudos ambientais da obra. Com a homologação prevista para a primeira quinzena de outubro, a empresa contratada poderá dar início aos levantamentos técnicos.

Segundo Sula Ximenes, presidente do Deracre, a fase de estudos é essencial para conciliar desenvolvimento e preservação. “Esse investimento garante que o Ramal do Juazeiro avance respeitando as normas ambientais e preservando os recursos naturais e culturais da região”, afirmou.

A estrada terá 199 km de extensão. Até o momento, 60 km já tiveram o inventário florestal concluído. Os 139 km restantes passarão por prospecções de campo e análises preliminares que vão compor o projeto inicial da rodovia.

O financiamento dos estudos vem de emendas parlamentares de Tanizío Sá, Zezinho Barbary e Eduardo Velloso, destinadas especificamente à elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (Rima). O deputado federal Tanizío Sá ressaltou a necessidade de rapidez nessa etapa. “É fundamental que os estudos ambientais do Ramal do Juazeiro avancem com celeridade, para que possamos garantir recursos e planejamento adequado para a construção da estrada que ligará Santa Rosa do Purus a Manoel Urbano”, disse.

A execução dos estudos contará com a supervisão do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Além disso, será necessário obter documentos da Fundação Nacional do Índio (Funai) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), já que parte do traçado cruza a Floresta Nacional de Santa Rosa do Purus e se aproxima da Terra Indígena Kaxinawá Nova Olinda. Após a contratação da empresa, começarão a consulta prévia livre e informada e a fase técnica dos estudos ambientais, etapas obrigatórias antes do licenciamento e da construção da estrada.

As informações são da Agência de Notícias do Acre.