Deracre acelera obras e prepara a Dias Martins para receber o asfalto

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), segue avançando nas obras de implantação da pavimentação da Estrada Dias Martins, em Rio Branco. A intervenção, que abrange cerca de dois quilômetros, conecta o Conjunto Universitário à zona industrial da capital, beneficiando diretamente cerca de 500 famílias.

Foto: Thauã Conde/Deracre

“Estamos transformando a Estrada Dias Martins em um corredor seguro e moderno, garantindo mobilidade e qualidade de vida para centenas de famílias”, destacou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

As equipes já concluíram serviços de drenagem, aterro, sub-base e base em 1,1 km dos 2 km previstos. Neste trecho, a aplicação da brita já está em andamento para fechamento da base, etapa que antecede a imprimação asfáltica. O restante do percurso será executado após a realocação dos postes de energia que interferem na obra.

Foto: Thauã Conde/Deracre

Um dos destaques do projeto é a execução da drenagem com adequações ambientais solicitadas pela Universidade Federal do Acre (Ufac). A estrada passa ao lado do Parque Zoobotânico, área de circulação de animais silvestres. A Ufac recomendou que a travessia da fauna fosse feita por estruturas subterrâneas, em substituição ao projeto inicial que previa passagens sobre a pista. Atendendo à solicitação, o Deracre adaptou o sistema de drenagem, garantindo a segurança dos animais e preservando o equilíbrio ambiental.

Foto: Thauã Conde/Deracre

O projeto, iniciado em março deste ano, prevê ainda a pavimentação asfáltica, construção de calçada e ciclovia, assegurando mais segurança, mobilidade e infraestrutura para a população local.

A intervenção é viabilizada por uma emenda parlamentar de R$ 6,5 milhões, reforçando o compromisso do Estado com o desenvolvimento urbano e a valorização de áreas que aguardavam investimentos há décadas.

