Deracre finaliza fundação e segue com concretagem dos pilares da passarela em Marechal Thaumaturgo

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), segue nesta quinta-feira, 4, na execução da passarela sobre o Rio Amônia, em Marechal Thaumaturgo. A estrutura contará com quatro pilares de sustentação, responsáveis por garantir a estabilidade da travessia.

A equipe finalizou a fundação com estacas metálicas cravadas sob blocos de concreto armado no leito do rio e dão continuidade na concretagem dos pilares. O serviço é feito em sequência: após encher a fôrma de um pilar, os trabalhadores passam ao seguinte, enquanto aguardam o tempo de cura do concreto. Atualmente, a mesoestrutura está em fase de conclusão.

“Estamos avançando de forma firme e transparente. Com a fundação concluída e os pilares ganhando forma, a população já pode enxergar a realização de um sonho de décadas. Essa passarela vai dar dignidade e segurança a quem precisa atravessar o Rio Amônia todos os dias”, destacou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

O cronograma envolve cerca de 15 trabalhadores em atividades diretas no canteiro, desde a concretagem até a montagem das fôrmas.

Com investimento de R$ 5 milhões, garantido por emenda do senador Márcio Bittar e convênio com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), os serviços estão a cargo do Consórcio Negreiros, Vida e Imperial.

A passarela vai permitir a travessia de pedestres durante todo o ano, ligando as duas margens do Rio Amônia e facilitando o acesso ao aeródromo e a diferentes áreas do município, especialmente nos períodos de cheia, quando o transporte fluvial se torna mais difícil.