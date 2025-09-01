Deracre inicia recuperação de ramais em Mâncio Lima e Rodrigues Alves dentro da Operação Verão 2025

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), iniciou nesta segunda-feira, 1º, a recuperação de ramais no Vale do Juruá, como parte da Operação Verão 2025. A iniciativa busca garantir melhores condições de acesso às comunidades rurais, facilitar o escoamento da produção agrícola e fortalecer o desenvolvimento regional. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, ressaltou que a ação segue determinação do governador Gladson Camelí e reforça o compromisso do Estado com a mobilidade rural.

“Estamos iniciando os trabalhos nos ramais do Juruá para garantir trafegabilidade e apoiar a produção agrícola. Em Mâncio Lima e Rodrigues Alves, as comunidades terão estradas em melhores condições para se deslocar e escoar sua produção”, destacou.

Em Mâncio Lima, no lote 7, as equipes trabalham no Ramal dos 20, com serviços de limpeza, lançamento de material de base e regularização de leito em 5,37 quilômetros. O mesmo lote contempla também o Ramal do Barão, que será atendido em seguida, em um trecho de 8,1 quilômetros. O investimento total para o lote é de R$ 1.860.352,51.

Já em Rodrigues Alves, no lote 12, as frentes de serviço atuam no Ramal da Bananeira, onde estão em execução os serviços de limpeza, lançamento de material de base e regularização de leito em 7,2 quilômetros. O investimento destinado ao lote é de R$ 1.266.292,64.

A Operação Verão 2025 mobiliza frentes de trabalho em todas as regionais do Acre. Nos ramais do Juruá, estão sendo aplicados R$ 30,4 milhões do governo federal, priorizando a recuperação da infraestrutura viária rural e o apoio ao setor produtivo, assegurando condições de transporte durante o período de estiagem.