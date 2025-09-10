Deracre leva melhorias a ramais de Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), segue avançando na recuperação de ramais no Vale do Juruá, dentro da Operação Verão 2025. A iniciativa tem o objetivo de melhorar o acesso às comunidades rurais, facilitar o escoamento da produção agrícola e fortalecer o desenvolvimento regional. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou que a ação atende determinação do governador Gladson Cameli e reforça o compromisso do Estado com a mobilidade rural.

“Estamos trabalhando em diferentes ramais do Juruá para garantir trafegabilidade e apoiar a produção agrícola. Em Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul, as comunidades terão estradas em melhores condições, facilitando o deslocamento e o escoamento de produtos como milho, banana e mandioca”, afirmou.

Mâncio Lima

No município, as equipes atuam no Ramal dos 20, com serviços de limpeza, lançamento de material de base e regularização de leito em 5,37 km. O lote também contempla o Ramal do Barão, que será atendido em seguida, em trecho de 8,1 km. O investimento total é de R$ 1.860.352,51, recursos do governo federal.

Rodrigues Alves

Em Rodrigues Alves, as frentes de serviço trabalham no Ramal da Bananeira, com execução de limpeza, lançamento de material de base e regularização de leito em 7,2 km. O investimento destinado é de R$ 1.266.292,64, também com recursos federais.

Cruzeiro do Sul

Em Cruzeiro do Sul, as equipes atuam em dois ramais: o Ramal Escondido, com 10 km em execução, recebe serviços de lançamento de base e assentamento de bueiros PEAD, sendo que a produção do ramal inclui milho, banana e mandioca; e no Ramal Centrinho, com 6,35 km em execução, cuja limpeza já foi concluída, as equipes iniciarão o lançamento da camada vegetal no trecho que está pronto, seguido pelo lançamento de base.

O trabalho já é percebido pelos agricultores locais. Edimar Fernandes da Silva, 38 anos, que produz na região do Ramal Escondido, destacou:

“Tá ficando bom, né? Pelo estado que o ramal estava antes, eu estou gostando porque tá ficando bem melhor. Antes, muita coisa se estragava, como a banana e outros produtos, e a gente quase não conseguia levar nada. Agora foi ótimo pra todo mundo. Quero parabenizar a presidente Sula e o governador Gladson Cameli pelo excelente trabalho.”

No Ramal Centrinho, Cloves de Souza Silva, 65 anos, comentou sobre as melhorias:

“A vista daqui tá incrível comparada a como era antes. Eu comecei a morar aqui este ano, e antes a gente caía mais de moto do que andava. Hoje, graças a Deus, ninguém passa por isso; ninguém tá mais caindo de moto. O ramal tá ótimo, o trabalho da empresa tá muito bom, e eu tô gostando. De todo coração, quero dizer que o que o nosso governo tá fazendo, principalmente a presidente do Deracre, Sula Ximenes, é um trabalho excelente aqui nesse ramal. Se todos os ramais fossem assim, todo mundo ia agradecer, primeiro a Deus.”

A Operação Verão 2025 mobiliza frentes de trabalho em todas as regionais do Acre. Nos ramais do Juruá, estão sendo aplicados R$ 30,4 milhões do governo federal, priorizando a recuperação da infraestrutura viária rural e o apoio ao setor produtivo, garantindo condições de transporte durante o período de estiagem.