Deracre se prepara para inaugurar revitalização do Centro de Iluminação Cristã Luz Universal (Ciclu)

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), está concluindo a revitalização do Centro de Iluminação Cristã Luz Universal (Ciclu) – Alto Santo, localizado no bairro Irineu Serra, em Rio Branco. Após vistoria realizada nesta quinta-feira, 4, pela presidente do Deracre, Sula Ximenes, a obra entra na fase final de execução, com acabamentos e preparando-se para a inauguração.

Centro de Iluminação Cristã Luz Universal passa por revitalização e será entregue em breve. Foto: Thauã Conde/Deracre

Executada por empresa contratada com recursos de emenda parlamentar, a intervenção garante infraestrutura moderna sem perder de vista a preservação da história e do patrimônio cultural do espaço fundado por Raimundo Irineu Serra, o Mestre Irineu.

“Estamos comprometidos em entregar uma obra de qualidade, com infraestrutura que preserve a memória do Alto Santo e ao mesmo tempo atenda às necessidades da comunidade. A revitalização está praticamente concluída, e em breve vamos entregar este espaço tão importante para a história do Acre”, destacou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

Com vistoria da presidente Sula Ximenes, Deracre anuncia preparativos para entrega da revitalização do Ciclu – Alto Santo Foto: Thauã Conde/Deracre

Entre os serviços já concluídos, estão o pórtico de entrada, a pintura e os acabamentos. A guarita, as calhas e a placa solar já estão em operação. O muro de entrada teve a alvenaria finalizada, e a calçada, feita em blocos intertravados, também está pronta. A drenagem do edifício e das instalações foi concluída. No pavimento principal, a base e a sub-base foram finalizadas, e a pavimentação em blocos intertravados está concluída.

Revitalização preserva patrimônio histórico e cultural do Ciclu – Alto Santo. Foto: Thauã Conde/Deracre

Tombado em 2006 como patrimônio histórico e cultural do Estado e do município de Rio Branco, o Ciclu – Alto Santo abriga a casa e o túmulo de Mestre Irineu. Nascido em São Vicente Ferrer (MA), ele chegou ao Acre em 1912, onde organizou rituais com base cristã utilizando a Ayahuasca. Em 1945, estabeleceu-se no Alto Santo, onde viveu até sua morte, em 1971.

