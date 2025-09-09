Derrota para Bolívia aumenta tabu brasileiro na altitude; confira

Na noite desta terça-feira (9/9), a Seleção Brasileira visitou a Bolívia no Estádio Municipal de El Alto, e acabou derrotada por 1 x 0. Com o resultado negativo, o Brasil ampliou seu retrospecto negativo atuando contra seleções em altitudes acima de 2,5 mil metros.

Leia também

O pênalti de Bruno Guimarães e o gol de Miguelito. Bolívia 1×0 Brasil. @tvglobo | @geglobo pic.twitter.com/VKM8nCQrsl — Planeta do Futebol (@futebol_info) September 10, 2025

A partida realizada pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo aconteceu no estádio Municipal de El Alto, localizado a mais de 4 mil metros de altura e onde a Bolívia tem mandado seus jogos desde o fim de 2023.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Bolívia e Brasil se enfrentaram pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Buda Mendes/Getty Images 2 de 3

Os Bolivianos venceram a partida por 1 x 0

Buda Mendes/Getty Images 3 de 3

Buda Mendes/Getty Images

Neste século, a Seleção Brasileira já atuou 13 vezes em altitudes acima de 2,5 mil metros, contra as seleções boliviana, equatoriana, colombiana e peruana. Ao todo, o Brasil foi derrotado cinco vezes, empatou seis e venceu apenas duas.

A última vitória da Seleção Brasileira na altitude foi diante da Bolívia, em março de 2022, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Na ocasião, a Amarelinha goleou os bolivianos por 4 x 0, em La Paz, com gols de Richarlison (duas vezes), Lucas Paquetá e Bruno Guimarães.

Confrontos do Brasil acima de 2,5 mil metros neste século: