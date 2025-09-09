Derrota para Bolívia aumenta tabu brasileiro na altitude; confira

Na noite desta terça-feira (9/9), a Seleção Brasileira visitou a Bolívia no Estádio Municipal de El Alto, e acabou derrotada por 1 x 0. Com o resultado negativo, o Brasil ampliou seu retrospecto negativo atuando contra seleções em altitudes acima de 2,5 mil metros.
O pênalti de Bruno Guimarães e o gol de Miguelito. Bolívia 1×0 Brasil.
@tvglobo | @geglobo pic.twitter.com/VKM8nCQrsl
— Planeta do Futebol (@futebol_info) September 10, 2025
A partida realizada pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo aconteceu no estádio Municipal de El Alto, localizado a mais de 4 mil metros de altura e onde a Bolívia tem mandado seus jogos desde o fim de 2023.
Bolívia e Brasil se enfrentaram pelas Eliminatórias da Copa do Mundo
Buda Mendes/Getty Images
Os Bolivianos venceram a partida por 1 x 0
Buda Mendes/Getty Images
Buda Mendes/Getty Images
Neste século, a Seleção Brasileira já atuou 13 vezes em altitudes acima de 2,5 mil metros, contra as seleções boliviana, equatoriana, colombiana e peruana. Ao todo, o Brasil foi derrotado cinco vezes, empatou seis e venceu apenas duas.
A última vitória da Seleção Brasileira na altitude foi diante da Bolívia, em março de 2022, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Na ocasião, a Amarelinha goleou os bolivianos por 4 x 0, em La Paz, com gols de Richarlison (duas vezes), Lucas Paquetá e Bruno Guimarães.
Confrontos do Brasil acima de 2,5 mil metros neste século:
- Colômbia 0 x 0 Brasil – 28/03/2000 (estádio El Campín, em Bogotá) – 2.640 metros
- Equador 1 x 0 Brasil – 28/03/2001 (estádio Olímpico Atahualpa, em Quito) – 2.850 metros
- Bolívia 3 x 1 Brasil – 07/11/2001 (estádio Olímpico Hernando Siles, em La Paz) – 3.637 metros
- Equador 1 x 0 Brasil – 17/11/2004 (estádio Olímpico Atahualpa, em Quito) – 2.850 metros
- Bolívia 1 x 1 Brasil – 09/10/2005 (estádio Olímpico Hernando Siles, em La Paz) – 3.637 metros
- Colômbia 0 x 0 Brasil – 14/10/2007 (estádio El Campín, em Bogotá) – 2.640 metros
- Equador 1 x 1 Brasil – 29/03/2009 (estádio Olímpico Atahualpa, em Quito) – 2.850 metros
- Bolívia 2 x 1 Brasil – 11/10/2009 (estádio Olímpico Hernando Siles, em La Paz) – 3.637 metros
- Equador 0 x 3 Brasil – 01/09/2016 (estádio Olímpico Atahualpa, em Quito) – 2.850 metros
- Bolívia 0 x 0 Brasil – 05/10/2017 (estádio Olímpico Hernando Siles, em La Paz) – 3.637 metros
- Equador 1 x 1 Brasil – 27/01/2022 (estádio Casa Blanca, em Quito) – 2.850 metros
- Bolívia 0 x 4 Brasil – 29/03/2022 (estádio Olímpico Hernando Siles, em La Paz) – 3.637 metros
- Bolívia 1 x 0 Brasil – 09/09/2025 (estádio Municipal de El Alto) – 4.150 metros