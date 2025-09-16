derrubado-duas-vezes!-lutador-foi-atropelado-antes-de-nocaute-no-ufc

Antes de ser nocauteado no UFC Noche, no último sábado (13/9), Jared Gordon já havia sofrido um tombo na noite anterior. O lutador norte-americano informou que, ao sair da pesagem para o evento, na sexta-feira (12/9), foi atropelado por um carro.
O acidente foi divulgado pelo próprio atleta, por meio da rede social X (antigo Twitter). “O motorista estava olhando para o outro lado enquanto alguém o ajudava a dar ré, acenando para ele passar. A frente do carro começou a virar e a roda direita passou por cima do meu pé direito quando o para-choque começou a girar e dobrou meu joelho para dentro”, relatou Gordon.
O norte-americano perdeu a luta da categoria peso-médio para Rafa Garcia por nocaute técnico no terceiro assalto. Ainda nas redes sociais, Gordon disse que a colisão afetou o ligamento colateral medial do seu joelho. Segundo ele, isso influenciou seu desempenho no octógono e quase o fez desistir.