Descontos indevidos: aposentados e pensionistas do Acre já receberam mais de R$ 10 milhões do INSS

Mais de 13,7 mil aposentados e pensionistas acreanos já receberam de volta valores que haviam sido descontados sem autorização em seus benefícios do INSS. Os pagamentos foram feitos de forma integral e corrigidos pelo IPCA, garantindo a restituição justa aos segurados.

No Acre, 15.041 pessoas aderiram ao acordo de ressarcimento homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), e a maioria delas — 91,56% — já teve o dinheiro devolvido. O total pago no estado ultrapassa R$ 10,39 milhões.

O ressarcimento é resultado de uma iniciativa do Governo Federal que busca reparar prejuízos a aposentados e pensionistas em todo o país. Até agora, 2,46 milhões de brasileiros já foram contemplados, o que representa 74% dos mais de 3,3 milhões que têm direito ao benefício. Em escala nacional, o valor devolvido soma R$ 1,53 bilhão.

Autoridades destacaram a relevância da ação. Para o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, o programa garante mais segurança e respeito aos segurados. “É a devolução rápida e integral de cada centavo, preservando a dignidade dos nossos aposentados e pensionistas”, declarou.

Já o presidente do INSS, Gilberto Waller, reforçou o compromisso da instituição em concluir os pagamentos. “Nosso objetivo é assegurar que todos recebam o que lhes pertence, com transparência e responsabilidade”, afirmou.