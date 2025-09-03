Descubra os três melhores exercícios para aliviar cólicas menstruais

Para muitas pessoas, as dores das cólicas menstruais podem ser limitantes e até mesmo atrapalhar as atividades do dia a dia. Mas você sabia que incluir a prática de determinados exercícios físicos na rotina pode ser um grande aliado no alívio desse desconforto durante o período menstrual?

A fisioterapeuta Amanda Paixão explicou à coluna Claudia Meireles que determinadas atividades físicas ajudam a relaxar a musculatura da pelve, melhoram a circulação sanguínea e reduzem a tensão corporal — fatores que contribuem para o desconforto típico do período.

O alongamento, por exemplo, é um dos melhores exercícios para o alívio de dores no período menstrual

Confira, a seguir, os três melhores exercícios para aliviar as dores menstruais, indicados pela especialista:

1 – Exercícios de alongamento e relaxamento

Muitas pessoas costumam relatar alívio ou diminuição das cólicas após um treino suave de alongamento. Além de reduzir a tensão muscular e aumentar o fluxo sanguíneo na região da pelve, exercícios de relaxamento do corpo promovem a liberação de endorfina, hormônio responsável pela sensação de bem-estar.

Algumas das práticas mais indicadas pela fisioterapeuta são sessões curtas de respiração diafragmática e alongamento da parte frontal do corpo, como o peitoral, abdômen e quadril.

2 – Treino de força leve a moderado

Fortalecer a musculatura da pelve e do abdômen ajuda a dar mais estabilidade ao corpo, o que diminui a intensidade das cólicas com o tempo. O ideal é praticar com o peso do próprio corpo, em movimentos como agachamentos, ponte de glúteos e pranchas curtas de 15 a 45 segundos.

3 – Exercícios aeróbicos

Atividades aeróbicas de intensidade leve a moderada favorecem a circulação sanguínea, reduzem a retenção de líquidos e aliviam a sensação de peso e inchaço no corpo. Entre as melhores opções, destacam-se a caminhada, danças em geral, ioga e pilates.

Quando praticar?

De acordo com a fisioterapeuta Rose Chaves, o segredo para sentir cada vez mais o alívio das cólicas menstruais está na constância e regularidade: cerca de 90 minutos por semana já são suficientes para sentir diferença. Ela recomenda adaptar as práticas conforme as fases do ciclo menstrual:

Período pré-menstrual: reduza o volume e a intensidade dos treinos, priorizando exercícios respiratórios e de mobilidade;

Durante a menstruação: prefira a prática de exercícios de alongamentos e relaxamento, além de aeróbicos leves;

Fase folicular (pós-menstruação): invista em treinos de força e aeróbicos moderados, com progressão de carga, buscando o fortalecimento da região abdominal.

Embora a prática de exercícios físicos seja indicada durante o período menstrual, ainda assim é fundamental respeitar os sinais do corpo. “Caso sinta sintomas como tontura, febre, sangramento volumoso ou náusea, opte por realizar apenas exercícios de respiração e relaxamento”, alerta Rose Chaves.

A fisioterapeuta também reforça que, se durante o treino aparecer sintomas como dor incapacitante ou piora progressiva da cólica, dores abdominais fora do período menstrual ou sangramento anormal, é essencial buscar orientação médica para investigar possíveis condições ginecológicas, como a endometriose, por exemplo.

