Descubra quais os 3 melhores suplementos no combate à pressão alta

A hipertensão arterial, conhecida popularmente como pressão alta, atinge milhões de brasileiros e é considerada um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares. Embora o tratamento envolva, em grande parte, mudanças no estilo de vida e uso de medicamentos quando necessário, alguns suplementos também podem atuar como aliados no controle da pressão.

Leia também

Leia também

Entre os mais estudados está o magnésio, mineral essencial para o relaxamento dos vasos sanguíneos e a regulação da contração muscular. Pesquisas mostram que sua suplementação pode contribuir para a redução de alguns pontos na pressão arterial, especialmente em pessoas com deficiência do nutriente.

Outro destaque é o potássio, que ajuda a equilibrar os níveis de sódio no organismo — um dos grandes vilões da hipertensão. Embora o ideal seja obtê-lo por meio de alimentos como banana, abacate e vegetais verdes, em alguns casos o suplemento pode ser indicado.

O ômega-3, presente em óleos de peixe e sementes como a linhaça, também é associado à melhora da saúde cardiovascular, com efeitos benéficos sobre a elasticidade dos vasos e o controle da inflamação.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Suplementos alimentares são produtos que complementam a alimentação, fornecendo nutrientes, enzimas, probióticos e outras substâncias

Getty Images 2 de 6

Eles não são medicamentos e não devem ser usados para tratar, prevenir ou curar doenças

Getty Images 3 de 6

A dose e a forma de ingestão recomendada varia conforme o tipo do suplemento, a idade e os objetivos de cada pessoa

Getty Images 4 de 6

Para utilizados deve-se contatar um profissional

Getty Images 5 de 6

Whey protein é um suplemento alimentar proteico extraído do soro do leite

Getty Images 6 de 6

A creatina é um suplemento que pode ajudar a aumentar a massa muscular, a força e a resistência

Getty Images

Onde encontrar os nutrientes na alimentação

Embora os suplementos possam ser indicados em algumas situações, muitos dos nutrientes capazes de auxiliar no controle da pressão alta também estão presentes em alimentos acessíveis do dia a dia:

Magnésio: castanhas, amêndoas, sementes de abóbora, espinafre e cacau.

Potássio: banana, abacate, batata-doce, feijão, água de coco e vegetais verdes.

Ômega-3: peixes de água fria (salmão, sardinha, atum), sementes de chia, linhaça e nozes.

A inclusão desses alimentos na dieta, aliada a hábitos saudáveis, pode ser tão importante quanto a suplementação para quem busca proteger o coração ao controlar a pressão arterial.

(*) Juliana Andrade é nutricionista formada pela UnB e pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional. Escreve sobre alimentação, saúde e estilo de vida