descubra-um-segredo-de-chef-para-deixar-o-peito-de-frango-suculento

Deixar o peito de frango suculento é um desafio comum na cozinha do dia a dia, mas não precisa envolver ingredientes ácidos como vinagre ou mostarda. A chef e consultora pedagógica Claudia Genaro, do Instituto Gourmet, revela que o verdadeiro segredo está na técnica — do tempero ao tempo de fogo.
Leia também
-
Empadão de frango: receita prática e saborosa que derrete na boca
-
Chef ensina receita de lasanha fit de berinjela com frango e ricota
-
Leve e saborosa: chef ensina receita de coxinha de frango sem massa
-
Chef revela o segredo para fazer o empadão de frango perfeito
Com alguns cuidados antes, durante e depois do preparo, é possível transformar o frango em um prato saboroso, com textura macia e suculência garantida.
Peito de frango é uma boa proteína para consumir
A chef compartilhou cinco passos fundamentais que fazem toda a diferença na hora de levar o peito de frango à frigideira ou à grelha.
Dicas da chef Claudia Genaro para um peito de frango perfeito:
- Marinar bem é essencial: antes de cozinhar, tempere o peito de frango com sal, pimenta-do-reino, alho, limão e ervas como alecrim ou tomilho. Deixe marinar por, pelo menos, 30 minutos para que os sabores penetrem na carne.
- Use fogo baixo ou médio-baixo: na hora do preparo, nada de pressa: cozinhar o frango em fogo baixo ou médio-baixo ajuda a manter a carne úmida por dentro e evita que ela fique seca por fora.
- Não fure o frango enquanto cozinha: evite espetar ou cortar o frango durante o cozimento. Isso faz com que os líquidos naturais se percam, deixando a carne mais seca.
- A gordura certa faz diferença: para grelhar, prefira azeite de oliva ou manteiga. Além de ajudarem a dourar e criar uma crostinha saborosa, essas gorduras mantêm a suculência da carne.
- Deixe descansar antes de cortar: depois de pronto, espere cerca de cinco minutos antes de fatiar. Esse tempo permite que os sucos se redistribuam, resultando em um frango ainda mais macio e cheio de sabor.