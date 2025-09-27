27/09/2025
Descubra um segredo de chef para deixar o peito de frango suculento

Escrito por Metrópoles
Deixar o peito de frango suculento é um desafio comum na cozinha do dia a dia, mas não precisa envolver ingredientes ácidos como vinagre ou mostarda. A chef e consultora pedagógica Claudia Genaro, do Instituto Gourmet, revela que o verdadeiro segredo está na técnica — do tempero ao tempo de fogo.

Com alguns cuidados antes, durante e depois do preparo, é possível transformar o frango em um prato saboroso, com textura macia e suculência garantida.

Foto colorida. Peito de frango dentro de um pratoPeito de frango é uma boa proteína para consumir

A chef compartilhou cinco passos fundamentais que fazem toda a diferença na hora de levar o peito de frango à frigideira ou à grelha.

Dicas da chef Claudia Genaro para um peito de frango perfeito:

  1. Marinar bem é essencial: antes de cozinhar, tempere o peito de frango com sal, pimenta-do-reino, alho, limão e ervas como alecrim ou tomilho. Deixe marinar por, pelo menos, 30 minutos para que os sabores penetrem na carne.
  2. Use fogo baixo ou médio-baixo: na hora do preparo, nada de pressa: cozinhar o frango em fogo baixo ou médio-baixo ajuda a manter a carne úmida por dentro e evita que ela fique seca por fora.
  3. Não fure o frango enquanto cozinha: evite espetar ou cortar o frango durante o cozimento. Isso faz com que os líquidos naturais se percam, deixando a carne mais seca.
  4. A gordura certa faz diferença: para grelhar, prefira azeite de oliva ou manteiga. Além de ajudarem a dourar e criar uma crostinha saborosa, essas gorduras mantêm a suculência da carne.
  5. Deixe descansar antes de cortar: depois de pronto, espere cerca de cinco minutos antes de fatiar. Esse tempo permite que os sucos se redistribuam, resultando em um frango ainda mais macio e cheio de sabor.
