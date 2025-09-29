29/09/2025
Universo POP
Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: “3 meses sem beijar”
Que peixão! Ana Castela fica impressionada com o talento de Zé na pescaria
Popó pede desculpas a Wanderlei após pancadaria, mas caso vai parar na Justiça
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?

Desentendimento teria levado garoto de nove anos a matar própria mãe com facada no abdômen

Comerciante Caline Arruda dos Santos, de 37 anos, não resistiu aos ferimentos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um desentendimento familiar terminou em tragédia na noite de quinta-feira (25), em Parelheiros, zona sul de São Paulo. Um menino de 9 anos esfaqueou a própria mãe, a comerciante Caline Arruda dos Santos, de 37 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo relatos, o ataque ocorreu após uma repreensão da mãe ao garoto, enquanto ele brincava próximo ao comércio da família. Mais tarde, já na residência do padrasto, Caline teria informado ao filho que contaria a um parente sobre seu comportamento “respondão”.

Comerciante Caline Arruda dos Santos, de 37 anos, não resistiu aos ferimentos/Foto: Reprodução

A criança pegou uma faca na cozinha, escondeu na manga da blusa e desferiu um golpe no abdômen da mãe. Caline ainda pediu um último abraço antes de ser socorrida por um vizinho, que a levou ao pronto-socorro Balneário São José. Ela foi transferida ao Hospital de Parelheiros, mas chegou sem vida à unidade.

A Polícia Militar confirmou que o ataque partiu da criança. Por ter menos de 12 anos, o menino não pode ser responsabilizado criminalmente. Ele foi entregue aos cuidados de uma prima, Maria Amália Jesus de Oliveira, que relatou que o garoto ainda não compreendeu totalmente a gravidade do ocorrido.

“Ele está por dentro de que a mãe dele morreu, mas parece que ainda não caiu a ficha”, disse a parente.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost