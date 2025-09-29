Desentendimento teria levado garoto de nove anos a matar própria mãe com facada no abdômen

Um desentendimento familiar terminou em tragédia na noite de quinta-feira (25), em Parelheiros, zona sul de São Paulo. Um menino de 9 anos esfaqueou a própria mãe, a comerciante Caline Arruda dos Santos, de 37 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo relatos, o ataque ocorreu após uma repreensão da mãe ao garoto, enquanto ele brincava próximo ao comércio da família. Mais tarde, já na residência do padrasto, Caline teria informado ao filho que contaria a um parente sobre seu comportamento “respondão”.

A criança pegou uma faca na cozinha, escondeu na manga da blusa e desferiu um golpe no abdômen da mãe. Caline ainda pediu um último abraço antes de ser socorrida por um vizinho, que a levou ao pronto-socorro Balneário São José. Ela foi transferida ao Hospital de Parelheiros, mas chegou sem vida à unidade.

A Polícia Militar confirmou que o ataque partiu da criança. Por ter menos de 12 anos, o menino não pode ser responsabilizado criminalmente. Ele foi entregue aos cuidados de uma prima, Maria Amália Jesus de Oliveira, que relatou que o garoto ainda não compreendeu totalmente a gravidade do ocorrido.

“Ele está por dentro de que a mãe dele morreu, mas parece que ainda não caiu a ficha”, disse a parente.