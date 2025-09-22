22/09/2025
Desespero: homem jurado de morte é surpreendido por atirador no trabalho

Breno não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco depois

Um ataque a tiros provocado por um homem de capacete em uma serralheria na zona norte de Ilhéus (BA) deixou um jovem morto e outro ferido na tarde da última sexta-feira (19). As vítimas foram identificadas como Breno Araújo e Fernando da Conceição, ambos de 20 anos. Eles chegaram a ser socorridos e encaminhados ao Hospital Costa do Cacau, mas Breno não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco depois.

Homem jurado de morte é surpreendido por atirador no trabalho/Foto: Reprodução

Fernando foi atingido na perna direita e segue internado. Segundo informações preliminares Breno teria se envolvido em uma briga no dia anterior e chegou a ser ameaçado de morte, mas a polícia ainda não confirma se há relação entre o desentendimento e o crime. O autor dos disparos fugiu após a ação e, até o momento, não foi identificado.

Veja o vídeo:

