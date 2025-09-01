Desfalcada, Seleção Brasileira faz primeiro treino na Granja Comary sob comando de Carlo Ancelotti

A Seleção Brasileira iniciou, nesta segunda-feira (1º/9), sua preparação para os últimos compromissos nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O técnico Carlo Ancelotti comandou o primeiro treino na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), mas ainda não pôde contar com todo o grupo convocado.

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção, em treino na Granja Comary — Foto: Bruno Cassucci

Cinco jogadores ainda não se apresentaram

Dos 24 atletas chamados, Alisson, Caio Henrique, Gabriel Magalhães, Raphinha e Gabriel Martinelli não chegaram a tempo da atividade.

Além disso, Jean Lucas, Lucas Paquetá e Samuel Lino, que atuaram no domingo, permaneceram na parte interna do centro de treinamentos em trabalhos regenerativos.

Com tantas ausências, a comissão técnica convidou cinco jovens de clubes cariocas para completar o treino:

  • Léo Nanete (goleiro, Flamengo)

  • Huguinho (lateral-direito, Botafogo)

  • Léo Jance (lateral-esquerdo, Fluminense)

  • Marquinhos (zagueiro, Botafogo)

  • Gustavo Dohnamm (meia, Fluminense)

Cortes por lesão

O treinador italiano já teve de lidar com quatro baixas confirmadas: Vanderson, Alex Sandro, Joelinton e Matheus Cunha foram cortados por lesão. Para substituí-los, foram chamados Vitinho, Jean Lucas e Samuel Lino. Nenhum outro lateral-esquerdo foi convocado.

Situação nas Eliminatórias

O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo e ocupa a terceira colocação das Eliminatórias, com 25 pontos — 10 a menos que a líder Argentina. O próximo adversário é o Chile, lanterna da competição, sem chances de ir ao Mundial. O duelo será na próxima quinta-feira (4/9), às 21h30, no Maracanã. Depois, a Seleção enfrenta a Bolívia, em El Alto, na terça-feira (9/9).

Convocados para a data Fifa

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians)
Defensores: Alexsandro Ribeiro (Lille), Caio Henrique (Monaco), Douglas Santos (Zenit), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Vitinho (Botafogo), Wesley (Roma)
Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Jean Lucas (Bahia), Lucas Paquetá (West Ham)
Atacantes: Estêvão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Samuel Lino (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham)

📌 A Seleção terá apenas dois treinos com o grupo completo antes do confronto contra os chilenos.

Fonte: CBF / Fotos: Bruno Cassucci
Redigido por ContilNet

PUBLICIDADE
ContilNet Notícias

