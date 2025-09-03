Desfile cívico-militar de 7 de setembro em Rio Branco terá novo percurso neste ano; saiba mais

Pela primeira vez, o desfile cívico-militar de 7 de setembro em Rio Branco seguirá pela Rua Benjamin Constant, passando em frente ao Palácio Rio Branco. O evento terá início às 8h, em frente à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), e se encerrará em frente à Rádio Difusora Acreana. O anúncio da mudança foi feito nesta quarta-feira (3), na sala de situação da Casa Civil.

Para que a população acompanhe o desfile, a organização disponibilizará arquibancadas com capacidade para 1.500 pessoas, localizadas próximas ao Palácio e no estacionamento da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

A logística para o público contará com um ponto de embarque e desembarque na Rua Rui Barbosa, em frente à Prefeitura de Rio Branco. Estudantes e profissionais de segurança que participarão do desfile se concentrarão em frente ao Colégio Estadual Barão do Rio Branco (Cerb). Além disso, banheiros e pontos de água serão instalados em locais estratégicos para maior conforto do público.

Para a realização do evento, haverá alterações no trânsito. A Rua Benjamin Constant será interditada a partir das 18h de sábado (6), e a Rua Floriano Peixoto terá o tráfego fechado no sentido bairro-centro a partir das 6h de domingo (7).

O coronel Charles Santos, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, lembrou que em 2024 o desfile não ocorreu devido à má qualidade do ar provocada pelas queimadas na região.

“Tivemos uma mudança significativa para o lado positivo, valorizando especialmente o Palácio Rio Branco e tornando a festa ainda mais bonita em 2025. No ano passado, o ambiente não permitia que todos participassem, mas, graças ao trabalho realizado por todas as agências ambientais e ao esforço do governo na prevenção das queimadas, podemos celebrar novamente o 7 de setembro, com a presença de instituições militares e civis”, destacou o coronel.