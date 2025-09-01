Desfile de 7 de Setembro terá recado a Trump e exaltação à COP30

O desfile de 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, terá, em 2025, recado ao governo Donald Trump e exaltação da COP30, a conferência do clima da ONU que acontece em Belém (PA), no início de novembro.

Organizado pela Secom, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, o desfile terá como tema o mote “Brasil Soberano”, segundo material ao qual a coluna. O bloco do governo federal será dividido em três eixos temáticos:

O Brasil é dos Brasileiros; COP30 e Novo PAC; Brasil do Futuro.

No primeiro eixo, está previsto o desfile de nove pessoas, entre crianças e adultos, vestindo camisetas amarelas com letras formando a palavra “SOBERANIA”. Também haverá um bandeirão com a frase “Brasil Soberano”.

Esse trecho, de acordo com fontes do Palácio do Planalto, será um recado direto ao governo Trump, que impôs um tarifaço a produtos brasileiros exportados aos EUA e sanções a autoridades brasileiras, como revogação de vistos.

No segundo eixo temático, haverá desfile de crianças vestidas com camisetas contendo a logo da COP30 e segurando mudas de plantas. Também haverá uma faixa dizendo que o Novo PAC é o mais da história do país.

No último eixo temático, haverá exaltação do Pé-de-Meia, programa do MEC considerado a única grande novidade do terceiro governo Lula. Também está previsto desfile de atletas beneficiados por programas sociais e do Zé Gotinha.