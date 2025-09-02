Deslizamento de terra mata mais de mil pessoas no Sudão

Escrito por Metrópoles
O Movimento/Exército de Libertação do Sudão (SLM) afirmou na segunda-feira (1°/9) que um deslizamento de terra atingiu uma vila na região de Darfur, no Sudão, e matou todos os moradores da vila— mais de mil pessoas. De acordo com o grupo que controla toda a área, há apenas um sobrevivente.

O desastre ocorreu no domingo, após fortes chuvas que devastaram a vila de Tarasin, localizada nas montanhas de Marra, informou o SLM em um comunicado.

Leia também

O deslizamento de terra “massivo e devastador” destruiu completamente parte de uma região conhecida pela produção de frutas cítricas, informou o canal France24.

O grupo apelou às Nações Unidas e outras organizações humanitárias por ajuda para recuperar os mortos ainda enterrados sob a sujeira e os escombros.

O Sudão está envolvido em uma sangrenta guerra civil entre o exército e as Forças de Apoio Rápido (RSF) paramilitares, que mergulhou o país em uma das piores crises humanitárias do mundo.

